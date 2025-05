Vladimir Luxuria senza filtri: "Tony Effe volgare, Berlusconi un gentleman"

08 maggio 2025 a

Vladimir Luxuria non si è certo tirata indietro quando, nella puntata del Podcast Un Altro Pianeta, l'ideatrice e conduttrice Hoara Borselli le ha chiesto di associare cinque aggettivi a cinque personaggi famosi. Il rapper di cui tanto si è discusso a Roma Tony Effe è “volgare”, l'europarlamentare e generale Roberto Vannacci “omofobo”. Più riflessiva la risposta sul leader della Lega Matteo Salvini, definito poi “razzista”, pur precisando che si tratta di “un termine molto forte” e che non lo avrebbe usato se “non ci fosse stato questo gioco a spingermi”.

Luxuria non ha preso tempo quando il personaggio proposto era lo statista Silvio Berlusconi: lo ha descritto subito come un “gentleman”. Decisa sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump: la scelta è ricaduta senza troppe difficoltà su “ignorante”. L'ex parlamentare, oltre a mettersi in gioco, si è raccontata a Borselli senza filtri e ha concesso un'intervista che ha toccato anche corde profonde. Non è mancato un pizzico di pepe. La conduttrice ha infatti avanzato interrogativi pungenti e ci sono stati attimi di divertente imbarazzo.