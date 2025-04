Il figlio di Licio Gelli ai funerali di Bergoglio: cosa c'è dietro all'invito del Vaticano

26 aprile 2025 a

a

a

Il suo nome nella nutrita lista dei rappresentanti dei vari Paesi oggi a San Pietro per i funerali di Papa Francesco è a poca distanza da quello del presidente americano Donald Trump e la moglie Melania. Parliamo del rappresentante del Nicaragua, ossia l'ambasciatore in Spagna Maurizio Gelli. Sì, non è un caso di omonimia ma si tratta proprio del figlio di Licio Gelli, il massone a capo della loggia P2. I quale aveva interessi commerciali nel Paese centroamericano e dove il figlio Maurizio continua l'attività

Quando al governo del paese è andato Daniel Ortega, ex guerrigliero, Gelli ha ottenuto la cittadinanza, il ruolo di ministro consigliere e la nomina come ambasciatore in quattro Paesi: Spagna, Andorra, Grecia e Repubblica Slovacca.