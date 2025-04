Fabrizio Corona, altro post disastroso su Papa Bergoglio: "Cosa ci diranno..."

21 aprile 2025 a

La sua prima "profezia" su Papa Francesco si era risolta in una selva di commenti ironici sui social. Il copione si ripete per il nuovo "sospetto" sulla scomparsa di Papa Francesco. Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e finisce al centro del sarcasmo dei social. Solo poche settimane fa, infatti, l'ex agente fotografico aveva sostenuto pubblicamente che "Il Papa è morto da due mesi", aggiungendo una promessa: "Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un'immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita privata". Il resto è cronaca. Francesco si era affacciato dalla sua stanza del Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per una polmonite bilaterale, scacciando via i complotti. Corona non diede seguito al suo intendimento, e dopo la notizia del decesso del Santo padre è tornato sul tema.

"Se non è morto mi ritiro". La disastrosa profezia di Corona, il video clamoroso

Ha postato una foto in bianco e nero di Jorge Mario Bergoglio e scritto: "Oggi alle 7:30 del mattino è stata annunciata la morte di Papa Francesco. Proprio oggi. Il giorno dopo la Resurrezione. Il giorno in cui si celebra la vita che vince la morte. Ma qui la morte è arrivata puntuale, precisa, rituale quasi. Poi ci diranno che è solo una coincidenza. 'Ce ne ricorderemo di questo PIaneta'", il commento di Corona che allude a qualche disegno dietro alla morte del Pontefice caduta nel Lunedì dell'Angelo, il giorno che segue la Pasqua. Sparata che ha scatenato i commenti impietosi degli utenti di Instagram.