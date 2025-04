Accordi & Disacccordi, Alessandro Orsini spiazza tutti: io vero filo-ucraino

13 aprile 2025 a

Attacca la stampa che gli ha affibbiato, a suo dire erroneamente, l'etichetta di filo-putiniano, e con una virata retorica afferma che è lui il vero filo-ucraino. Alessandro Orsini è ospite di Luca Sommi e Marco Travaglio ad Accordi & Disaccordi, il talk del sabato sul Nove, e sulla situazione della guerra in Ucraina ribalta le critiche che gli sono state rivolte per le posizioni espresse dal professore di sociologia in tv. "Io ero un filo-putiniano? Invece ero un filo-ucraino e i fatti mi hanno dato ragione, perché se fossero prevalse le mie politiche di italiano moderato l'Ucraina adesso non sarebbe un paese smembrato", afferma Orsini.

Il sostegno incondizionato a Kiev, invece, "ha causato che l'Ucraina ha combattuto una guerra disastrosa e ha perso tutto, perché ha combattuto una guerra terribile per entrare nella Nato e non entrerà nella Nat - argomenta il prof - L'Ucraina ha combattuto una guerra terribile per entrare nell'Unione Europea e non entrerà nell'Unione Europea. L'Ucraina ha combattuto una guerra terribile per preservare la propria integrità territoriale e l'Ucraina perderà le sue regioni più ricche e più strategiche e sarà smembrata. L'Ucraina, concludo, ha combattuto questa guerra per preservare la propria indipendenza e adesso, a causa della guerra, è sottoposta alla doppia sferza patronale degli Stati Uniti e della Russia".