Romano Prodi ci ricasca, cosa fa alla giornalista di Giletti: il video clamoroso

Una reazione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, facendo temere il peggio. Romano Prodi reagisce male alle domande di una giornalista de Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti su Rai3 in onda lunedì 31 marzo, che gli chiedeva conto delle mancate scuse alla cronista a cui aveva tirato i capelli dopo una domanda scomoda sul Manifesto di Ventotene, citato da Giorgia Meloni in Parlamento. Il Professore, padre nobile del Pd, dopo aver negato di aver compiuto il gesto si era dovuto arrendere all'evidenza delle immagini. Pur ammettendo di aver compiuto un errore, non si è scusato con la giornalista Lavinia Orefici di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4.

Guardate come #Prodi reagisce all’inviata del programma “Lo stato delle cose” che stava solo chiedendo chiarimenti sulla tirata di capelli alla giornalista Orefici. pic.twitter.com/JjW3MlQcrb — Francesca Totolo (@fratotolo2) April 1, 2025

Ebbene, le immagini mandate in onda ieri da Giletti mostrano la giornalista inseguire Prodi incalzandolo sulle mancate scuse. Il fondatore dell'Ulivo è visibilmente contrariato, prima chiede "rispetto", poi alle insistenze della cronista ha uno scatto improvviso: uno slancio verso la giovane donna, arginato fortunatamente dalle guardie del corpo. Momenti di tensione mentre il Professore, labbra serrate e occhi furenti, si allontana. Nella trasmissione è stato anche mandato in onda il video del diverbio di Prodi, un paio di anni, con un barista a cu l'ex premier ha dato dello "str***".