Al Bano, commozione da Venier: "Mia figlia Ylenia? Meglio in un'altra puntata"

Emozioni difficili da digerire per Al Bano Carrisi. Ospite a "Domenica In", il programma di interviste della domenica pomeriggio di Rai 1, il cantante non è riuscito a trattenersi quando Mara Venier gli ha mostrato il video dedicato ai ricordi. Il motivo? Con il filmato mandato in onda, la conduttrice non ha solo provato a ripercorrere le tappe più importanti di una carriera lunga e piena di successi ma ha anche toccato nervi ancora scoperti per l'artista e la sua famiglia. "In ogni favola ci sono dei momenti neri - ha iniziato a raccontare Al Bano - se mi guardo indietro, penso a come ho fatto a risolvere tutto questo, partendo da Cellino con una valigia di cartone con dentro delle friselle, una bottiglia di olio e una di vino".

Guardarsi indietro e ragionare sulla strada battuta, per il cantante, è un'operazione che va fatta con consapevolezza e costanza. "Bisogna sempre fermarsi e vedere come si è vissuto, ho dovuto affrontare delle cose impensate, che non erano scritte nei miei pensieri, ma nel mio destino. E il destino mi ha fregato", ha detto poi riferendosi implicitamente a Ylenia, la figlia avuta da Romina Power scomparsa misteriosamente da New Orleans nel 1994 e mai più ritrovata. "Con mia figlia sentivo la tragedia. Impostavo le cose in un modo, ma andavano in un altro", ha spiegato l’artista.

Seppur commosso, l'ospite ha ammesso che la vicenda della primogenita scatena ancora, a distanza di anni, un dolore troppo grande. "Parliamone in un’altra puntata, si toccano delle corde interiori e non riesco", ha risposto Al Bano quando Venier ha cercato di indagare e di chiedere una riflessione su quella commozione. La conduttrice, da brava professionista, ha quindi virato su argomenti più leggeri e ha posto l'accento sulle conquiste e sul nuovo ruolo di nonno dell'ospite.