Fabio Fazio, quanto costa il suo uovo di Pasqua. E c'è pure quello "futurista" extralusso...

21 marzo 2025 a

a

a

Un uovo di Pasqua... firmato. No, non parliamo di quelle ben note di Chiara Ferragni, ma del conduttore tv tra i più amati dalla galassia della sinistra, Fabio Fazio. Ebbene, il conduttore di Che tempo che fa, la trasmissione in onda la domenica sul Nove, nel 2022 insieme all’amico di infanzia Davide Petrini, imprenditore ma anche ex campione europeo di apnea, ha rilevato un laboratorio di cioccolato, Lavoratti 1938, una piccola grande eccellenza che si trova nella riviera ligure di Ponente, a Varazze. “Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni – ha dichiarato a suo tempo Fazio – un modo di riassaporare l’infanzia e la magia di quelle uova di cioccolata che i nonni mi donavano a Pasqua". Con l'azienda è ripartito il marchio “Dolcezze di Riviera” e il lavoro per 15 artigiani.

L'ultima novità tra le dolcezze liguri è, visto il periodo, un uovo di Pasqua per palati esigenti, e portafogli capienti. I maestri cioccolatieri di Lavoratti e due co-Executive Chef di Gucci Osteria, Karime Lopez e Takahiko Kondo, infatti hanno ideato un uovo di cioccolato fondente monorigine Ecuador al 70% con all'interno una sorpresa di tartufi di cioccolato al Limone delle Cinque Terre, ovviamente tutto realizzato in modo artigianale. Prezzo adeguato: 80 euro. Non è il più caro nel sito dell'azienda. Basiti pensare che L'uovo futurista 2025, inserito in una preziosa ceramica, costa 340 euro.