Qatargate, le acrobazie di Elly Schlein: "Non siamo come la destra...", imbarazzo da Berlinguer

Bufera Qatargate sulla sinistra europea e italiana. La Procura Federale belga ha chiesto al Parlamento Europeo di revocare l’immunità di due eurodeputate del Pd (gruppo S&D), Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, nell’ambito delle indagini per presunta corruzione e ingerenze straniere nelle attività dell’Aula ribattezzata Qatargate. Gli eurodeputati del Pd, in una nota, si dicono "convinti dell’assoluta estraneità di Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini ai fatti contestati dalla Procura belga, che per proseguire le indagini ha richiesto al Parlamento Europeo di sospendere il regime di immunità. Le conosciamo come persone di spiccata onestà e dedizione al loro lavoro nelle istituzioni ed esprimendogli la nostra solidarietà e vicinanza, apprezziamo la loro disponibilità a collaborare con la magistratura belga".

Dopo le barricate in Parlamento per le vicende giudiziarie che hanno riguardato esponenti del centrodestra, la segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato la vicenda martedì 4 marzo a È sempre Cartabianca, il programma condotto su Rete 4 da Bianca Berlinguer.

"Moretti e Gualmini si sono già autosospese, le ringrazio, le ho sentite oggi. Noi rispettiamo sempre il lavoro della magistratura, la revoca dell’immunità è necessaria per interrogarle, speriamo che facciano il più presto possibile, ma loro per prime si sono dette subito disponibili a collaborare con le autorità", spiega la leader dem. "Non siamo come la destra che quando colpisce gli altri va bene, quando colpisce i nostri fanno partire la macchina del fango", afferma Schlein ribaltando la frittata. Insomma, garantismo sì, ma a intermittenza..