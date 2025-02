Marino Bartoletti contro Selvaggia Lucarelli, la lite tv-social finisce il tribunale?

22 febbraio 2025 a

Rischia di finire a carte bollate la lite a distanza tra Marino Bartoletti e Selvaggia Lucarelli. Il giornalista minaccia querele nei confronti della collega sulla scia di un botta e riposta sui social sulla canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025, Tutto nasce dalla puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival in cui Bartoletti si è complimentato con il cantautore romano per la sua canzone ‘Quando sarai piccola’ dedicata alla madre malata di Alzheimer: "Intanto faccio i miei complimenti. Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation" ha dichiarato Bartoletti che ha rifilato una stoccata, senza citarla, a Lucarelli che aveva espresso dure critiche alla canzone: "Poi c’è qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale e ha scritto delle cose che hanno profondamente ferito".

"Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica", aveva risposto la firma del Fatto aprendo una lite social. "Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli – mai nominata e soprattutto mai seguita – mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi. Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila". La giornalista non ha lesinato repliche, parlando di modalità "passivo-aggressive" di Bartoletti e rilanciando le critiche al brano di Cristicchi. Fino a quando Bartoletti ha scritto: "Si dà però il caso che la verità sia la mia. E infatti querelerò questa signora, per gli insulti che mi ha rivolto. (…) Io non l’ho umiliata, ma probabilmente la querelo. Così rifletterà su quello che si è permessa di scrivere su di me. Non tutto può restare impunito".

Finita qui? No, perché la giudice di Ballando con le stelle prima ha postato una foto insieme a Bartoletti a Domenica In - lui aveva negato che avessero partecipato insieme a una trasmissione - poi ha contrattaccato: "Adesso è passato a dire che è lui che querela me, 'questa signora', Madonna santa che imbarazzo. Adesso è lui che vuole le mie scuse. Un esempio meraviglioso di gaslighting", ha scritto la giornalista riferendosi a una forma di manipolazione psicologica che secondo lei il collega avrebbe messo in atto.