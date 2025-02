Olly vince Sanremo, "Marta Donà e il numero 15...": la coincidenza che non sfugge a Mentana

16 febbraio 2025 a

Anche Enrico Mentana segue Sanremo. E lo fa con l'acume che lo contraddistingue. Pochi minuti dopo la proclamazione del vincitore del Festival, quando Olly stava alzando il premio al cielo e sfoggiando il suo sorriso migliore, il direttore del Tg La7 ha lanciato in rete un post diventato immediatamente virale. Con il suo intervento, il giornalista ha evocato due concidenze che non sono passate inosservate al suo occhio critico e attento: gli ultimi tre vincitori di Sanremo erano tutti della scuderia di Marta Donà e, curiosamente, tutti e tre avevano il numero 15 nel Televoto. Ma chi è la vera trionfatrice (soprattutto in ambiente discografico) Marta Donà?

42 anni, nel 2011 ha fondato l’agenzia LaTarma e, oltre che di Olly, era la manager di Angelina Mango e Marco Mengoni, vincitori nel 2024 e nel 2023, così come dei Maneskin quando vinsero al Festival del 2021 e al successivo Eurovision. Nel post del direttore del Tg di La7 si legge: "Sanremo 2022 (in realtà era il 2021, ndr) Maneskin: manager Marta Donà. Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà. Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà. Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà". E poi la coincidenza sui numeri: "Ha vinto chi andava votato col numero 15, lo stesso che aveva un anno fa Angelina Mango, e l’anno prima Marco Mengoni".