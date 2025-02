Alessia Marcuzzi non si trattiene: "Mi sento male...". Cosa le scappa con Rose Villain

Alice Antico 15 febbraio 2025 a

Rose Villain, nell’ultimo appuntamento di questa sera di Sanremo 2025, ha affascinato il pubblico grazie al suo ingresso memorabile: scortata da due bodyguard, la cantante si è presentato sul palco dell’Ariston vestita con un abito nero aderente e con trasparenze luccicanti, accompagnato da uno chignon raccolto ed una collana luminosa in vista. Dopo aver partecipato a Sanremo 2024 con "Click Boom!", che si è classificata al 23° posto ma è diventata poi un successo, Rose Villain ha fatto una grande escalation di carriera in un solo anno: un tour tutto esaurito, poi è stata giudice di "Nuova Scena" e ha riscosso un enorme successo con il tormentone "Come un tuono" di questa estate assieme a Guè.

Quest’anno ha partecipato nuovamente al Festival con la sua "Fuorilegge”, da lei descritta come “una canzone sul desiderio”. La cantante, fin dalla prima serata, ha colpito il pubblico per i suoi look che non sono passati inosservati, tanto che la primissima serata del Festival è si ricorda per un complimento urlato alla cantante in dialetto napoletano (“Si na presa”) che è subito diventato virale sui social. Rose ha chiuso in bellezza con la sua entrata carismatica di questa sera, accompagnata dallo stupore di Alessia Marcuzzi, co-conduttrice dell’ultimo appuntamento di Sanremo al fianco di Carlo Conti, che l’ha introdotta definendola “Fuorilegge”: “Mi sento male per quanto è bella”, ha detto la Marcuzzi a Conti non appena la cantante è arrivata sul palco.