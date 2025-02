Tony Effe perde la calma: "Sono arrabbiatissimo". L'imprevisto con la collana

14 febbraio 2025 a

Nessuno tocchi gli outfit a Tony Effe. "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Sono arrabbiatissimo. Adesso sono c...i loro", ha detto il rapper ai microfoni di Rai Radio 2 prlando con Ema Stokholma e Gino Castaldo dopo che, pochi minuti prima dell'esibizione, gli è stato chiesto di togliere l'accessorio dal collo. "Il motivo? Chiedetelo a loro ", ha scandito. "Non puoi togliere la collana a Tony Effe", ha proseguito, "è come se levi l'abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti. Diresti cos'ha? Qual è il problema?". Parole, quelle dell'artista in gara, più che infuocate.

Il rapper ha poi mostrato la collana pochi minuti dopo l'esibizione, postando una foto sui propri canali social, e continuato la sua polemica al Dopo Festival: "Per me Sanremo finisce oggi". L'accessorio in questione è un prezioso gioiello di Tiffany & Co e, molto probabilmente, la scelta di fargliela togliere è legata alla multa dell'Agcom ricevuta dalla Rai lo scorso anno dopo che John Travolta è salito sul palco dell'Ariston con il logo delle scarpe da ginnastica in bella vista.