Sanremo 2025, Tony Effe sfida Carlo Conti: "Canta tu". Bomba a ridosso dei duetti

"Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare". Lo scrive Tony Effe sulle sue storie Instagram taggando il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. Chiaro riferimento alla vicenda della collana che il rapper romano è stato costretto a togliere nella terza serata, facendolo infuriare. Una mossa social che arriva mentre è tutto pronto per la serata dei duetti. Poco prima il rapper romano era tornato sulla decisione della Rai di ieri sera di fargli rimuovere la collana prima di salire sul palco dell’Ariston. "Mi è stata tolta un secondo prima di esibirmi, quando ero già concentrato. Il problema non è la collana in sé, ma il fatto che altri artisti siano saliti con gioielli simili. Se vale per uno, dovrebbe valere per tutti", spiega il cantante. La Rai, in mattinata, ha motivato la decisione con il regolamento sulla riconoscibilità dei brand, ma Tony Effe ribatte: "La mia collana non aveva marchi evidenti".

L’artista, in gara con "Damme ’na mano", precisa che la questione non ha influenzato la sua performance, ma evidenzia un trattamento che considera incoerente: "Se un’ora prima in camerino mi dici che va bene e poi cambi idea all’ultimo, è destabilizzante". Tra l'altro la stessa collana era già apparsa sul palco dell’Ariston alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, lo scorso anno, indossata dal cantante Sangiovanni.

Tony Effe da programma canterà con Noemi "Tutto il resto è noia", storico brani di Franco Califano citato anche nel brano che il rapper romano presenta in gara. Salirà sul palco?