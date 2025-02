Massimo Ranieri, fan preoccupati: "Sembra un vampiro". Social in tilt

13 febbraio 2025 a

a

a

Paura per Massimo Ranieri. Il cantante, che fa parte stasera degli artisti che si stanno esibendo sul palco del teatro Ariston, si è presentato in scena con un occhio visibilmente arrossato. Gli utenti sui social si sono scatenati e hanno dato spazio alle teorie più diverse per capire cosa fosse successo all'artista napoletano. Sebbene non ci siano certezze al riguardo, qualcuno ha ipotizzato che sia stato morso da un vampiro. "Ranieri è diventato un Callen", ha scritto qualcuno alludendo a Edward, il protagonista di Twilight. Ma non solo. In rete c'è anche chi lo ha paragonato a un demone. "La Sorgente non è solo un'entità, ma un'essenza demoniaca che si rigenera nel corpo di ogni demone destinato a ereditarne il potere. Così come il volto cambia, l'oscurità rimane eterna", si legge.

"Insopportabili, zero originalità": il ciclone Morgan si abbatte sul Festival

Un momento all’insegna del divertimento è stato quando Carlo Conti ha chiamato sul palco dell’Ariston Samuele Parodi, il bambino di 11 anni super esperto del Festival di Sanremo, che aveva chiesto di essere invitato alla kermesse sul Tg1. "La mia passione per il Festival è nata all’improvviso", ha raccontato, rispondendo poi a tutte le domande di Conti e anche a una rivoltagli da Nunzia De Girolamo dalla platea. "Conduci tu stasera, io mi metto qui che ho trovato posto", ha scherzato il direttore artistico, sedutosi su una delle poltrone del teatro. Poi gli ha fatto presentare l’esibizione di Massimo Ranieri, che lo ha abbracciato. Stupito dal mondo in cui ha introdotto il cantante, Conti ha commentato: "Una cosa è certa, ho trovato il conduttore del prossimo anno".