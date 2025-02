Meteo, “il maltempo si stacca”. Sottocorona e il destino della perturbazione sull'Italia

09 febbraio 2025 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, utilizza la carta meteorologica inglese per introdurre il suo focus sul meteo nel consueto appuntamento quotidiano. Ecco cosa emerge: “Ci sono delle cose appena un pochino particolari. Dove ci sono sono molte linee, come sull’Italia, significa che il tempo bello non può essere, perché indicano o dei fronti veri e propri, perturbazioni, anche piccole parti, le linee semplici sono linee di instabilità, piccole ma cattive, sono piuttosto intense. Abbiamo una zona di bassa pressione sull’Italia, ma il valore è 1022, che è un valore molto alto, la definiamo bassa pressione perché l’alta pressione è 1036, quindi alto e basso sono sempre relativi. Pressione non bassissima in sé, però nella zona in cui è più bassa ci sono i fenomeni, dove invece è più alta i fenomeni non ci sono”.

Si passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “Oggi, domenica 9 febbraio, si stacca il maltempo. Ieri era tutto compatto, adesso c'è una parte che riguarda basso Piemonte e Liguria, specie di Ponente, poi queste piogge forti ci sono solo sul mare, ma riprendono tutta la Sicilia oggi, con fenomeni anche localmente molto intensi. Su tutte le altre regioni solo pioviggini, un tempo grigio e basta. Nella giornata di domani, lunedì 10 febbraio, si stacca ulteriormente la zona di maltempo, quella del nord che si intensifica a prendere buona parte della Lombardia, Piemonte, poi ancora la Liguria, mentre la parte meridionale interessa la Sicilia, ma solo nella parte orientale. Insomma si sta attenuando. Sulle altre zone come al solito solo qualche debole pioggia. E infatti nella giornata di martedì 11 febbraio i fenomeni intensi non ci sono, quelli moderati raggiungono questa volta anche il versante Adriatico fra centro e nord, però una stazione decisamente più tranquilla”.

Sottocorona analizza infine le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Hanno dei recuperi anche al nord per effetto proprio dei venti non freddi sulla parte orientale, non su quella occidentale, dove ci sono più piogge, e poi anche un poco sul versante tirrenico. Nelle prossime 24 ore cosa ci dobbiamo attendere dalle temperature massime? Qualche diminuzione sulle zone del centro, sulla parte centrale del nord, leggeri aumenti addirittura in Sicilia. Ma non sono oscillazioni di quelle marcatissime, scendono un poco i valori, nell’insieme si mantengono vicini alle medie, anche quando vanno al di sotto vanno al di sotto di poco”.