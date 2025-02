Lazio, si rivede il falconiere Bernabè: l'aquila Olympia torna a volare, ma per un'altra squadra

04 febbraio 2025 a

Domenica 9 febbraio, allo Sportitalia Village, andrà in scena un evento speciale prima della partita tra Folgore Caratese e Breno. Il pubblico potrà assistere allo spettacolare volo dell’aquila “Olimpia” (così è scritto nella grafica invece del solito Olympia), simbolo che per anni ha accompagnato la Lazio, ma che ora trova una nuova casa lontano dallo Stadio Olimpico. L'evento, annunciato da Michele Criscitiello sui social, segna il ritorno in scena di Juan Bernabé, il falconiere noto per la sua lunga collaborazione con la Lazio, interrotta bruscamente a gennaio a causa di feroci polemiche. La Lazio ha infatti deciso di silurarlo dopo la pubblicazione sui social di immagini esplicite relative a un intervento chirurgico per l’installazione di una protesi peniena. La decisione del club biancoceleste era arrivata rapidamente dopo le polemiche social, con la società che ha definito il comportamento di Bernabé "incompatibile con i valori della Lazio". Il falconiere spagnolo, già in passato al centro delle polemiche per aver eseguito un saluto romano durante una partita, ha così perso il ruolo che ricopriva dal 2010. Con il suo licenziamento, anche l’aquila Olympia, di sua proprietà, non è stata più presente allo Stadio Olimpico.

Ora, però, il falconiere spagnolo torna protagonista in una nuova realtà. L'aquila Olympia, di cui è proprietario attraverso la sua società Eagle and Victory srl, sarà il simbolo di un altro evento sportivo, questa volta legato alla squadra lombarda della Folgore Caratese. "Domenica su Sportitalia, prima e durante Folgore Caratese-Breno, Olimpia volerà nel cielo dello SPORTITALIA Village. Foto con i bambini, giro al ristorante del village e poi terzo tempo al bar a fine partita con Olimpia", le parole di Criscitiello. Non è chiaro se questa collaborazione sarà duratura o se Olympia troverà una nuova squadra con cui stabilire un legame fisso, ma una cosa è certa: il falconiere e la sua aquila sono pronti a tornare sotto i riflettori.