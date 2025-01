Fedez, emorragia di follower dopo il post-fiume di Ferragni. Ma l'influencer...

30 gennaio 2025 a

Il periodo nero di Chiara Ferragni e Fedez sembra non finire mai. Dopo il Sanremo della discordia, lo scandalo del pandoro-gate e la fine di una storia d'amore sempre condivisa, arriva ad attirare nuovamente i riflettori l'affaire tradimenti. Nel giorno del rinvio a giudizio per la vicenda della beneficenza, l'influencer ha rotto il silenzio e rivelato tutto sul matrimonio con il rapper. Senza esclusione di colpi e con un post-fiume, l'imprenditrice digitale ha scodellato tutta la sua verità, rivelando una relazione del cantante con un'altra donna e raccontando di aver sofferto a lungo per proteggere la famiglia e, in particolar modo, i piccoli Leone e Vittoria. Una mossa, questa, che ha pesato sulla bilancia e che ha mosso il favore dell'opinione pubblica dalla parte di Ferragni. Nella lotta tra i due ex, infatti, c'è anche un risvolto social.

Se Fedez ha perso follower, Chiara Ferragni li ha guadagnati. Secondo Not Just Analytics, il rapper è stato costretto a salutare in una settimana (dal 24 al 30 gennaio) oltre 72mila follower su Instagram. Una media di meno 12mila follower al giorno. Scendendo nei dettagli, poi, il 29 gennaio (che coincide con la conferma del rinvio a giudizio di Ferragni per il caso Balocco ma anche con lo sfogo dell’influencer su Instagram) il cantante ha perso più di 49mila seguaci su Instagram. Nello stesso arco di tempo, però, Ferragni ne ha guadagnati 63mila, con una media di +10.500 follower al giorno.

Nel post, Ferragni si è detta stanca di leggere le ricostruzioni fatte da altri sul suo matrimonio e che ha sentito il bisogno di vuotare il sacco per rendere nota la sua versione dei fatti. "Ho sentito dire tante volte che l'avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l'ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non essere trascinato nel mio 'danno d'immagine'", ha spiegato l'influencer, parlando poi di una telefonata in cui il rapper avrebbe "ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio".