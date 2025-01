Chiara Ferragni, il tapiro di Striscia e la stoccata a Fedez: "Sto meglio senza di lui"

Carmen Guadalaxara 28 gennaio 2025 a

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni perché Fedez, in gara al Festival di Sanremo, nella serata delle cover del venerdi ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone “Bella stronza”. «Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui ha dichiarato la Ferragni. L'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ribatte: "Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?" "Sono d’accordo- risponde Chiara". La coppia non vive momenti felici da quando si sono separati. "No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino. Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione".