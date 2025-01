4disera, il retroscena di Mario Giordano: "C'è una guerra in corso"

28 gennaio 2025 a

Avviso di garanzia a Giorgia Meloni per il caso Almasri, se ne parla durante la puntata di "4 di sera" del 28 gennaio. Ospite in studio Mario Giordano che punta il dito sullo scontro in atto tra politica e magistratura. E' proprio da questo scontro che nascerebbe l'iscrizione della premier e di due suoi ministri sul registro degli indagati.

"La scarcerazione di Alamasri riapre la guerra fra la politica e la magistratura"

"Purtroppo questa vicenda si inserisce in una cosa piuttosto brutta che è la guerra tra la politica e la magistratura - ha detto Mario Giordano - In una vicenda che è determinata da una ragion di Stato interviene una magistratura a fare una denuncia addirittura per peculato per l'uso dell'aereo di Stato che è sinceramente surreale".