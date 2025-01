Verissimo, la lotta di Carolyn Smith contro i tumore: "È stabile". Come sta

25 gennaio 2025 a

La coreografa Carolyn Smith, giudice e punto di riferimento di Ballando con le stelle, è ospite sabato 25 gennaio di Silvia Toffanin a Verissimo. "Sto bene, mi sto prendendo cura di me stessa", ha detto sulle sue condizioni di salute e sulla lotta che dura da dieci anni contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015. "Ogni tre settimane devo fare la chemio, ma ormai ci sono abituata", racconta la coreografa, “ho avuto un momento buio della mia vita, non sapevo come reagire. Il 2024 è stato l’anno più duro di questi lunghi dieci anni di lotta contro il tumore. Ma poi mi sono resa conto della mia forza, di tutti i cicli che sono riuscita a chiudere e ho ripreso in mano la mia vita".

Ma come sta Carolyn Smith? "La situazione ora è stabile, i medici sono contenti. Ma hanno trovato un linfonodo ai polmoni, ma non è nulla di grave", ha detto a Toffanin. La coreografa ha perso nel 2024 il suo cagnolino, Sir Scotty: “È stata una tragedia per me. Ha avuto un tumore al fegato ed è scomparso dopo un arresto cardiaco. Ho deciso di cremarlo, è sempre vicino a me e non mi abbandonerà mai”.