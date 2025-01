Meteo, una perturbazione colpisce in pieno l'Italia. Sottocorona: ecco gli effetti

26 gennaio 2025 a

Sono gli ultimi giorni di gennaio e il meteo sarà caratterizzato dal maltempo. Come stanno esattamente le cose? A parlare è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che parte dalla situazione di oggi vista attraverso la carta inglese: “Sull’Atlantico c’è una presenza fitta di linee nere di tutti i tipi, questo significa che lì il tempo bello non è, ma qui non è bello, qui è bruttissimo veramente. Per quello che riguarda l'Italia c’è una perturbazione che passa, prende il nord e arriva in parte anche al centro. Il fronte è in dissolvimento, è debole, quindi è un fronte che si rompe, quindi non ha tutta la sua forza.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo di oggi, domenica 26 gennaio, mostra che al centro e al sud c'è la traccia del fronte perturbato, ma i fenomeni non ci sono. Al nord i fenomeni ci sono, tutta la fascia alpina e prealpina con fenomeni anche intensi abbondanti, le precipitazioni ovviamente sulle Alpi sono nevose, Liguria, l'alta Toscana e l'Appennino settentrionale con precipitazioni di una certa consistenza. Questa situazione permane anche nella giornata di domani, lunedì 27 gennaio, ma si intensifica, perché le precipitazioni sull'Appennino fra Toscana e Liguria diventano forti o molto forti, lo stesso vale per le zone alpine orientali e centrali, si risparmia un poco la pianura, con le precipitazioni che sono abbastanza deboli. Qualcuna appunto più consistente anche fra Toscana e Umbria, molto meno, sempre meno, scendendo verso sud. Nella giornata di martedì 28 gennaio rimane il maltempo molto forte sulle zone alpine e prealpine, sull’Appennino settentrionale, ma questa volta si va a prendere gran parte della Toscana, si arriva all’Umbria, zona interne del Lazio, insomma il maltempo scende un po' verso sud, ma non lo raggiunge, al sud poi non succede non succede molto”.

Sottocorona si sofferma infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora in pianura al nord I valori sono relativamente alti, si va a 10/12 gradi. Sempre abbastanza elevate, ma un po' meno rispetto a ieri sia al centro che al sud. Tendenza di queste temperature nelle prossime 24 ore è di un leggero aumento dopo che passerà il maltempo, però al nord abbiamo ancora qualche diminuzione, centro e sud tutto sommato rimangono le temperature che c'erano nei giorni scorsi”.