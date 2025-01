Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 26 gennaio: tutti i segni

Branko 26 gennaio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 26 gennaio 2025

Ariete

È meglio non prendere le cose di punta, cercate di aggirare gli ostacoli ed evitate gli scontri diretti; fingetevi disinteressati davanti a una offerta. Scatterete al momento opportuno. Non dovete pensare di aver perduto chissà quali occasioni, quelle buone e vere devono ancora arrivare, la prossima settimana le influenze positive dall’Acquario raggiungeranno la punta più alta. Le testimonianze di affetto non mancano, ma vi dovete calmare in amore, Luna va in Capricorno.

Toro

In queste notti senza Luna, il cuore non vuole stare solo, ma voi avete la Luna astrologica in splendida posizione rispetto al vostro Urano, accadrà tutto in una notte. Mentre gli altri dormono e sognano improbabili fortune, voi attivatevi e riporterete successo anche nelle iniziative che presentano qualche rischio. Mercurio per tre giorni ottimo insieme alla Luna in Capricorno, positivo anche per le questioni legali. Una strana sonnolenza, l'amore prosegue nel letargo invernale.

Gemelli

Correnti fredde provengono da Saturno, possono dare un senso di stanchezza e di svogliatezza. Rilassatevi in mattinata, poi la Luna passa in Capricorno e l'umore cambia all'improvviso, vi prenderà la voglia di uscire e di vedere gente. Fissate gli appuntamenti per la prossima settimana. Più sarete generosi, più calore, più amore. Le stelle sono rivolte al futuro, dicono che è arrivata l'ora di dimenticare. Depressi in amore… Ma poi che musica, che canti!

Cancro

Luna passa in opposizione e rende un po’ distratti per pensare a grandi imprese, ma non tocca la vostra fierezza e dignità. Qualità rare al giorno d'oggi. Tutto va studiato e programmato a fondo, attenti a non reagire automaticamente a quello che vi dicono, studiate i personaggi dell'ambiente. Non dovete agire d’istinto, nemmeno in amore, abbiate pazienza fino al giorno 28 quando Mercurio sarà uscito dal Capricorno e inizieranno per voi grandi sorprese. Venere renderà l'amore immenso.

Leone

Siete sempre padroni del vostro regno. Quel pezzo che vi è stato tolto non è poi così importante, adesso però dovete cominciare ad esplorare nuove possibilità. Domenica molto determinata per lavoro e affari, conferma che le stelle non seguono le nostre feste, quando sono positive devono essere sfruttate fino in fondo. Ma non mancano certo emozioni in amore. Il massimo per voi che siete perfetti e amate una persona imperfetta, che ha bisogno di voi.

Vergine

Molta concentrazione nella prima parte del giorno, il traguardo che volete raggiungere è importante, ambizioso. Nel pomeriggio inizia a splendere per voi una magnifica Luna in Capricorno, ottima per le questioni domestiche. Sfruttate le protezioni politiche, la prossima settimana si prevedono traguardi eccezionali. Cresce l'ambizione di "fare carriera". Sbandamenti amorosi sono una specialità di Marte, che fa bene però a provocare i coniugi votati alla routine. Progetti di viaggio.

Bilancia

Riflettete bene, prima di fare un investimento, una impegnativa transazione. Luna in Capricorno, Marte rende precipitosi e anche spericolati nell'attività fisica, che noi sconsigliamo. Situazione per due giorni un po' complicata, ma per molti versi stimolante, per il grande ottimismo che produce il Sole. Anche se avete tutte le ragioni per protestare, meglio ritirarsi nell'angolo e aspettare che passi la tempesta. Troverete caldo riparo presso gli amici, se non risponde l’amore.

Scorpione

Sembrate distanti, perduti in qualche pensiero, o magari pensate alle cose perdute. Ma Venere è splendida, Marte passionale conquistatore, se lo volete l'amore vi salverà. Questa sera Luna in Capricorno vi invita a uscire, partecipare a un evento musicale o teatrale, incontri e conoscenze felici. Tutto è in preparazione per domani, il lavoro può contare sulla protezione di Mercurio, mettete in chiaro le questioni scritte. Miglioramenti, ma dovete essere leggeri, allegri.

Sagittario

In grado di fare molto, mettete però in preventivo qualche possibile resistenza da parte degli altri, oppure un affaticamento fisico, una conferma che i risultati ci saranno, anche economici. Puntate molto sul vostro fascino personale, intensificate la vita sociale, meno starete in casa - meglio sarà. Una sensazione di distanza in amore, manca la complicità, spetta a voi fare il primo passo perché siete stati voi a provocare per primi. Presentatevi con un fiore.

Capricorno

Tendenza Capricorno. Siete voi che fate moda in questo periodo, forti della protezione di Mercurio che vi prepara due giorni speciali per i vostri rapporti privati, professionali, di affari. Non perdetevi nei dettagli, per ora, l'importante è impostare le cose in grande, soprattutto tenetevi lontani dalle correnti, proseguite per la vostra strada. Le stelle vogliono anche un po' di evasione, un breve viaggio. Le donne hanno accanto l'uomo giusto, qualche uomo invece è ancora incerto.

Acquario

Intensa attività mentale. Domenica magnifica per tutte le attività che richiedono acutezza mentale, basta seguire tutto con ordine e precisione. Siete sotto la protezione di tante stelle, la prossima settimana al centro di un quadro astrale senza precedenti, ci vuole solo un vostro atteggiamento più grintoso e più ambizioso. Anche in amore dovete darvi da fare di più, molto di più. Figli del futuro, spezzate le catene che ancora vi legano a situazioni superate.

Pesci

Luna appena si congiunge a Mercurio, in Capricorno oggi è domani, aumenta le probabilità di veder risolta una questione legale, specie se in rapporto con un lascito, una liquidazione. Ma non potete farcela da soli, avete bisogno di qualcuno, di una persona anziana o più esperta di voi. Venere è sempre con voi, in attesa sul pianerottolo del vostro amore: aprite quella porta, dichiaratevi per primi, mostratevi teneri. In amore siamo tutti cagnolini.