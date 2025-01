Migranti in catene, le amnesie della sinistra. Verderami: "Chi ha parlato per primo di deportazioni"

25 gennaio 2025 a

La foto degli immigrati irregolari che, in catene, salgono sull'aereo per l’espulsione pubblicata dalla Casa Bianca ha provocato reazioni forti e opposte tra chi plaude alla linea dura e chi protesta per mancanza di umanità di parte di Donald Trump. "Avete mostrato quella fotografia che è dolorosissima per quanto riguarda l'aspetto umanitario, e che probabilmente per la nostra sensibilità e del tutto inopportuna"; premette Francesco Verderami, intervenuto sabato 25 gennaio a 4 di sera weekend, su Rete 4.

Ma l'editorialista del Corriere della sera ricorda agli smemorati che a parlare di "deportazioni di immigrati clandestini", prima di Trump, e usando "la stessa parola", sono stati nell'ordine "Bill Clinton, Barack Obama e la moglie di Clinton, Hillary Clinton quando era sottosegretario di Stato", tutti campioni del mondo dem americano e idoli della sinistra nostrana. "Questo per dirvi che questo fenomeno colpisce gli Stati Uniti e quella parola è patrimonio ahimè bipartisan in quel paese", commenta Verderami. Su Trump, il giornalista fa notare che il presidente degli Stati Uniti in carica "non sarà ricandidato alle prossime elezioni", avendo già svolto un altro mandato, e "questo è da tenere presente per quello che farà perché non cerca una rielezione".