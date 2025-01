Otto e mezzo, Montanari gela Gruber: "Con Schlein vince la destra"

17 gennaio 2025 a

Auspica una sinistra sempre più radicale Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, e non è certo quella del Pd di Elly Schlein tirata in ballo da Lilli Gruber come esempio di radicalità in politica, nel corso dell'ultima puntata di Otto e mezzo su La7. Montanari, idolo della sinistra più radical chic, afferma che la segretaria dem "ha votato Raffaele Fitto in Europa, cosa c'è di radicale?". Non solo. "Credo che si debba fare un ragionamento molto empirico - commenta Montanari - Ora governa la destra, bene cioè anzi malissimo... Chi ha creato le condizioni? Questo non è successo per colpa di una sinistra troppo radicale di cui non c'è traccia da decenni".

E allora di chi è la "colpa"? "L'ultima goccia è stata una sinistra che sosteneva Mario Draghi, che non mi pare un bolscevico", attacca il prof secondo cui "la sinistra sempre più moderata e sempre più centrista fa vincere una destra non moderata, in America e in Italia". Insomma, il moderatismo non paga e "con il cattolicesimo ha poco a che fare", tanto che la sinistra, per l'ospite di Gruber, dovrebbee guardare alla "tradizione cattolica radicale, non al moderatismo di chi pensa che va tutto bene".