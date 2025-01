Meteo, arriva il maltempo marcato. Sottocorona: quando e dove colpirà

24 gennaio 2025 a

Che tempo c'è da aspettars nei prossimi giorni? A rispondere è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto prima della puntata di Omnibus per tracciare il quadro generale sul tempo: “L’attenzione va sulle nuvole che dall’Atlantico prendono la penisola Iberica, la Francia e le isole Britanniche, perché qualche effetto lo porteranno anche sull’Italia, ma non subito. Perché al momento siamo nella fase di miglioramento di quel tempo più incerto che abbiamo avuto nei giorni scorsi con piogge e passaggio di nuvole. Stamattina ci sono delle nuvole, ma sono basse e scure e non sono assolutamente intense”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, venerdì 24 gennaio, c’è la possibilità di qualche debolissima precipitazione su parte del nord, il centro e molto meno il sud. Ci sono anche delle belle schiarite. Domani, sabato 25 gennaio, questa situazione comincia a cambiare, non tanto al sud e al centro che restano con un cielo parzialmente nuvoloso con la possibilità di qualche pioviggine, ma al nord ci sono nevicate sulle Alpi occidentali e c’è un peggioramento anche sulla Liguria, molto meno sulle zone di nord-est. E anche ad ovest, al di là del confine alpino, c’è una zona di precipitazioni più consistenti, da lì arriva il peggioramento. Nella giornata di domenica 26 gennaio c’è un peggioramento in piena regola, che prende tutta la fascia alpina da est ad ovest, prende l’alta Toscana e la Liguria. Zone alpine e pre-alpine con abbondanti precipitazioni nevose. Sarà un cambiamento del tempo abbastanza marcato”.

Sottocorona infine conclude il proprio focus sviscerando le temperature massime: “Il cambiamento dei venti porterà un leggero cambiamento delle temperature. Le massime di oggi, anche al nord, sono in rialzo, si va anche sopra i 10 in Pianura Padana. Centro e sud con qualche picco di 14-15-16 gradi, per essere gennaio non sono male. La tendenza delle temperature massime è di una diminuzione al nord, aumento in Sardegna, e sulla Penisola temperature stabili”.