Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 24 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 24 gennaio 2025

Ariete

Luna transita ogni mese in Sagittario, per due giorni e mezzo, non è detto che bisogna ogni volta intraprendere un viaggio, ma oggi è un'idea da tenere presente. Allontanandovi dall'ambiente di lavoro vi allontanerete anche dal pericolo di reagire troppo vivacemente alle osservazioni e alle critiche. Questo è un lusso che non vi potete permettere, avete bisogno di aiuto, collaborazione. A proposito: voi a che cosa aspirate in questo momento? Progetti d’amore.

Toro

Amore, affetto, simpatia. Oggi sapete esprimere tutto quello che sentite, sapete protestare in modo giusto nel lavoro. Immediato aumento dell'attività professionale, conseguente aumento di guadagno, riescono le speculazioni e gli investimenti sotto la guida di uno dei transiti più importanti per la ricchezza, Mercurio e Saturno. Nuovo movimento astrale anche per la vita sentimentale, le donne vivono attrazioni con uomini più vecchi. Uomini: Marte stimola sogni molto arditi.

Gemelli

Il presidente Donald Trump, Gemelli come voi, annuncia una nuova epoca d'oro. Questo è sempre il messaggio, anzi l'intuizione che deriva dalla posizione di Saturno, nel vostro caso nel settore del grande successo. Ma tutto deve essere conquistato a prezzo di costante impegno e fatica, mentale e fisica. Oggi potete rilassarvi, Luna si oppone dal Sagittario e noi vi comprendiamo, ma non possiamo giustificare le vostre delusioni, anche in amore. Con quel Giove!

Cancro

Se non avete voglia di impegnarvi in cose serie, divertitevi. È vero che il campo pratico è instabile con Mercurio in Capricorno, dovete però seguire le azioni dei collaboratori, dei parenti. In questo vi sarà d'aiuto la Luna in Sagittario perfetta per il lavoro, utilissima per le cose che riguardano la salute vostra o di qualche persona vicina, ma vi regala soprattutto un viso sorridente. Tutto dovete fare con amore e per amore, concedetevi, vedrete che verranno a cercarvi. Affascinanti.

Leone

Com'è nella sua natura, Luna cambia da ieri a oggi. Infatti, dal Sagittario risveglia il cuore, chiama l'amore e le amicizie, cerca divertimento e passione, vuole viaggiare, sogna ricchezza… Però è anche profondamente spirituale, comincia a porsi delle domande e di solito non si accontenta delle risposte che riceve. E allora inizia a inventare situazioni, a esplorare nuovi terreni, a creare qualcosa di completamente nuovo. Una vita per molti di voi nuova, dice Saturno.

Vergine

Nessuna incertezza per quanto riguarda la messa in opera di nuovi affari, impegni professionali, investimenti al limite del rischio. Ma dovete agire subito, le stelle si muovono! Luna intanto diventa nervosa nel privato, agita la famiglia, disturba i punti deboli del vostro organismo. Organizzate una serata di piacevole relax, con pochi e non rumorosi amici. Vita mondana questa volta non vi distende, non aiuta a pensare, quando invece dovreste essere concentrati.

Bilancia

Concentratevi sui rapporti stretti che voi sentite deboli in qualche punto, siete sempre in tempo per cambiare, l'anno è appena iniziato. L'amore, soltanto l'amore, è la forza che muove tutto, anche la fortuna. Questa gioiosa Luna in Sagittario, non lavora da sola per il vostro benessere, insieme a lei agiscono Giove e Plutone, Sole in Acquario, segno della vostra fortuna. A causa di Marte che picchia forte, dobbiamo sempre invitare alla cautela nella salute. Evitate la folla cittadina.

Scorpione

Quando lo Scorpione si innamora, è sempre un amore assoluto. Oggi l'amore vi insegue come un'ombra, fermatevi ogni tanto e concedetevi un momento di passionale intimità. Non sempre avrete un cielo così: Marte, Venere e Saturno davanti alla porta del vostro cuore, aspettano di entrare. Solo per i tuoi occhi, avrebbe detto 007, il vostro agente segreto. Avete voglia dei piaceri della vita: abiti eleganti, gioielli, cibo, macchine… Si vive solo due volte…

Sagittario

Avventurosi, simpatici, impulsivi, sportivi, appassionati… Luna nel segno mette in luce tutti i lati del vostro gioviale carattere, avrete successo con la gente, potete anche guadagnare ma c'è un altro dovere che non dovete più trascurare: l’amore. Marte rende intraprendenti nelle nuove conquiste, incontri" folli “, propizia Urano in Toro. Il successo ottenuto nel lavoro non è solo un traguardo raggiunto, è una partenza. In serata previsto un incontro, un evento speciale.

Capricorno

Segno protagonista di gennaio, primi anche questo venerdì, ma la Luna che si prepara ad entrare nel vostro cielo suggerisce anche riposo, per essere in forma perfetta quando sarà da voi. Ci piace sottolineare che le stelle sono molto disponibili per i giovani che trovano ora la prima grande occasione della vita, lavoro e amore. La passione tiene incatenati anche i "grandi". Sono amori che gli altri non possono comprendere, tra voi due nasce qualcosa che va oltre il lato fisico.

Acquario

Il denaro forse non apre tutte le porte, ma visto che è stato inventato sotto l'influsso dell'Acquario, dai Fenici, per voi ha un certo interesse… Infatti, il vostro primo astro guida era Saturno. Età dell’oro, poi il moderno Urano (legato alla scienza e grandi capitali). Entrambi sono oggi attivi ed aprono mercati non accessibili a tutti. Nel mezzo splende la fortuna di Giove che si dirige all'amore, ai progetti di matrimonio, alle nascite. Il vostro è un bellissimo compleanno, auguri.

Pesci

Si intromette in ogni rapporto questa Luna, qualche momento di agitazione non può mancare, ma tutto verrà superato con altre armi che forniscono le stelle della fortuna e dell'amore. Nelle nuove conquiste, però, non dovete dare l’impressione di essere facilmente raggiungibili, chi vi vuole vi deve seguire e impegnarsi fino in fondo. Anche se influenzati, Venere vi fa apparire belli, Marte affascinanti. Uomini: dicono che somigliate a Stefano de Martino, il meglio dei sex symbol.