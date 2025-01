Maria Rosaria Boccia, spuntano le foto-bomba col pancione: "È incinta?"

22 gennaio 2025 a

Novità clamorose su Maria Rosaria Boccia. La donna al centro del caso della consulenza mancata al Ministero della Cultura e il rapporto con l'allora ministro Gennaro Sangiuliano è stata fotografata nella sua Pompei con un pancione che fa pensare a una gravidanza avanzata. Le immagini appaiono sulla copertina dell'ultimo numero di Oggi e la mostrano mentre fa shopping in un negozio di casalinghi. "La pancia sembra molto naturale in base alla mia esperienza, dovrebbe essere di sei mesi. Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio", spiega un noto ginecologo milanese consultato dal settimanale, secondo quanto riporta il Corriere della sera.

Non emergerebbero altri elementi sulla possibile gravidanza di Boccia, né sull'eventuale padre del bambino, tanto che Oggi titola: "È incinta? Chi è il papà?". Il tema di una gravidanza annunciata dall'imprenditrice al ministro era finito nelle carte giudiziarie della vicenda. "La notizia (della gravidanza, ndr) mi ha sconvolto e ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene", dichiarava Sangiuliano nella querela depositata la scorsa estate. Tuttavia la circostanza era stata smentita recentemente dalla stessa Boccia.