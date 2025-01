Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 23 gennaio: tutti i segni

Branko 23 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 23 gennaio 2025

Ariete

È un bel giorno, siete orgogliosi di voi stessi, vi trovate intelligenti e simpatici, pronti a sfidare senza paura la sorte e a correre rischi senza mai dubitare della buona riuscita. Liberi di osare, ma fino a un certo punto, Marte non vuole esagerazioni, sarebbe inoltre opportuno rivedere certe scelte fatte in passato. Non trascurate le relazioni personali e la vita familiare. Ma anche gli altri devono mostrare sensibilità per voi. L'amore è una competizione, vince chi arriva primo.

Toro

Non abbassate la guardia nell'ambiente professionale, si avvicina una nuova ondata di disturbo anche nei rapporti di collaborazione. Mercurio favorisce sempre il movimento di denaro, ma dovete rispettare - come solo voi sapete fare - il preventivo iniziale. Questa Luna fa emergere in superficie anche le tensioni presenti in famiglia. Se sentite crescere l'agitazione, non fatevi coinvolgere in inutili discussioni e sterili polemiche. Quando l'amore è grande, è un amore semplice.

Gemelli

La fortuna è in diretta con il vostro segno, siete in grado di realizzare grandi cose, rompete le barriere, accettate le novità che portano Luna-Giove, nella vita domestica e professionale. Il nuovo aspetto del Sole è particolarmente positivo per quelli che volessero sfondare lontano (estero), professionisti. Da non sottovalutare le soddisfazioni morali che vi danno slancio anche nel rapporto d'amore, ritrovate la passionalità di “quella” volta.

Cancro

Importante oggi l'influsso della Luna - ispiratrice dei ritmi, cambiamenti rapidi, ma anche incostante. Attenti quando prendete iniziative e vi assumete responsabilità, dovete essere sicuri di poterle portare fino al risultato finale, che non dovete mai dare per scontato finché c'è Mercurio in Capricorno. Marte nel segno è in aspetto diretto con Urano in Toro, rende un po' presuntuosi anche in amore ma vi protegge durante gli incontri importanti per il lavoro e per l’amore.

Leone

Pazienza. Si tratta del cambio astrale avvenuto con Sole in Acquario e oggi Luna in Scorpione, transito che invita a vigilare attentamente sulla situazione professionale e finanziaria, controllare le mosse dei collaboratori e dei concorrenti, ma anche delle persone vicine. È vero che siete provocati, ma anche voi non coltivate pensieri tranquilli, nella corsa al successo e al guadagno non dovete calpestare il tenero fiore dell'amore. In fondo siete dei poeti… Sogni veritieri.

Vergine

Luna assicura intensa sensualità, che è presente anche nell'aspetto tra Urano e Marte, persino esagerato nel caso di nuove conquiste. È come se scopriste il sesso oggi. Giorno vincente anche per lavoro e affari, seguite il vostro intuito che vi conduce fuori dalle strade fin qui battute, liberatevi almeno per un giorno della vostra proverbiale prudenza. Noi diciamo di non aver paura delle nuove idee e del futuro - è lì che vivrete la vostra vita. Buongiorno, dottore!

Bilancia

Il giorno registra una strana impazienza, la voglia di arrivare subito al risultato, ma un atteggiamento più rilassato porterebbe migliori risultati, anche perché siete sotto la diretta protezione del pianeta della fortuna, Giove. Un incontro felice è sempre possibile, siete voi che dovete rendere più spensierato l'amore. Da quando avete Marte in aspetto ostile, il matrimonio assomiglia a una telenovela turca: mille segreti… Genitori e figli, chiarimenti.

Scorpione

Splendore d'amore. Sembra quasi incredibile, mentre l'anno si sta aprendo, nel vostro cielo avvengono curiose combinazioni astrali che coinvolgono tutti i nativi, giovani e anziani, in un magico gioco di conquiste e riconquiste. Risveglio dei sensi. Il giorno è indicato anche per affrontare viaggi e incontri, lavoro e guadagno. Analizzate criticamente certe collaborazioni, è il momento di scelte definitive. Il cambio di Luna è molto utile per iniziative che interessano la casa.

Sagittario

Questa Luna in cambiamento di fase sarà domani con voi, ma già oggi indica con sicurezza la strada da intraprendere. Dovete essere più attenti a quello che è il vostro patrimonio personale. Problemi legali possibili, oppure solo la necessità di consultare gli articoli di legge per un contratto che siete in procinto di firmare. Voi stessi siete bravi avvocati, sapete convincere persino il coniuge, che non è certo una fatica da poco. Piacevole vita sociale.

Capricorno

Marte è oggi più agitato del solito, produce a noi tutti parecchio stress, siate quindi prudenti nella salute e nello sport. Nelle vene avete argento vivo, grande voglia di lavorare, progredire, guadagnare. Straordinaria grinta morale, incredibile costanza nel portare a termine le imprese che intraprendete, e si fa sentire forte anche la fortuna. La famiglia, il rapporto genitori e figli, relazioni con parenti che non vivono nella vostra casa. Tutto è avvolto da un amore vero.

Acquario

Anche nel vostro caso la salute instabile, Luna parla anche di spese esagerate in casa. Però se sono soldi spesi per un nido d'amore, sono spesi bene. In casa certamente non fanno molto per farvi sentire rilassati, pazienza. L'amore esiste. Ma non avete la necessaria collaborazione del coniuge e delle persone vicine, vi lasciano a risolvere da soli i problemi che sono anche loro. Intenso rapporto con un amico, vi è vicino con affetto e gratitudine.

Pesci

La buona azione della Luna sollecita Saturno, insieme a Mercurio e Marte, vi fa avere un trionfo del tutto inatteso 24 ore di fortuna no stop. Cercate un terreno solido, sul quale costruire nuovi successi. Questo è il periodo di azione concreta e vigorosa se volete raggiungere un benessere stabile. Importanti notizie su persone che vivono altrove, anche i viaggi d'amore sono protetti da Venere. L'assenza di malizia è la carta vincente nelle nuove conquiste.