Cecilia Sala e Fabio Fazio, si parla di Musk e non di Meloni: l'intervista

20 gennaio 2025 a

a

a

Si parla anche di Elon Musk, tirato in ballo da Fabio Fazio nell'intervista a Cecilia Sala, la prima in tv dalla liberazione dopo la detenzione in Iran. Ma nessuno cita Giorgia Meloni. "Sono stata fortunatissima a stare lì dentro (nel carcere di Evin a Teheran, ndr) solo 21 giorni. Il recupero è più rapido rispetto a tante altre persone sono rimaste lì centinaia di giorni", ha detto la giornalista a Che tempo che fa sul Nove. "Avevo chiesto il Corano in inglese - aggiunge - perché pensavo fosse un libro che in un carcere di massima sicurezza dell’Iran non mi potessero negare ma mi è stato negato. Ho passato il tempo a contarmi le dita, a leggere gli ingredienti sulle buste".

Ascolti tv, vince la fiction Rai. Bergoglio "benedice" Fazio

"Ero sicura che sarei rimasta più a lungo - aggiunge Sala -, perché questa è l’operazione per salvare, per liberare, un ostaggio preso in Iran più rapida dagli anni Ottanta". Insomma, un grande risultato figlio del lavoro di diplomazia, Intelligence e del governo che tuttavia nessuno cita... Si parla però della detenzione nel terribile carcere iraniano: "Quando la fessura della porta blindata della cella è chiusa non senti nulla, sei completamente isolato da ogni punto di vista. Quando è aperta senti i rumori delle altre detenute e c’era una ragazza che prendeva la rincorsa per quanto possibile per sbattere la testa il più forte possibile contro la porta blindata. I rumori che arrivavano dal corridoio erano spesso strazianti, spesso pianto, spesso vomito, a volte tentativi di farsi del male".

L'appello pro migranti del Papa: "L'Italia li faccia entrare"

Dicevamo di Musk: "Nessuno della mia famiglia e neanche Daniele Raineri (il fidanzato, ndr.) ha mai parlato con Elon Musk. La mia famiglia in quei momenti ha provato a parlare con tutti. Daniele ha contattato il referente in Italia di Musk, Andrea Stroppa, per chiedere se potesse avere notizie, perché Musk in precedenza aveva incontrato l’ambasciatore iraniano all’Onu dopo che dal 1979 non c’erano contatti tra americani e iraniani. L’unica risposta che Daniele ha avuto da Stroppa è che era informato", ha detto Cecilia Sala.