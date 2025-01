Bruno Vespa tuona: "Vergognoso". L'intervista di Sala da Fazio è un caso

20 gennaio 2025 a

Fa discutere la prima intervista di Cecilia Sala in tv nel salotto domenicale di Fabio Fazio sul Nove dopo la liberazione dal carcere di Evin e il rientro in Italia dall'Iran. Non tanto per quanto raccontata dalla giornalista a Che tempo che fa, domenica 19 gennaio, ma per quanto taciuto. Nel non breve dialogo, infatti, spicca l'assenza di un ringraziamento alla premier Giorgia Meloni e al governo. "Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso", tuona Bruno Vespa in un tweet destinato a far discutere, e seguito da altri due post al fulmicotone.

Il conduttore di Porta a Porta, su Rai 1, rivela infatti che "il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento", afferma il giornalista raccontando un retroscena sulla sua trasmissione giornaliera. Poi la stoccata indiretta a Fazio: "Grazie a Luciana Litizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto...", si legge in un altro tweet di Vespa.