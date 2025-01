Ramy, Giordano travolge Sala: "Fuga forse...Errore di prospettiva"

18 gennaio 2025 a

Nessuna violazione di regole, protocolli o norme penali nelle modalità dell'inseguimento portato avanti dai carabinieri che hanno tallonato, il 24 novembre scorso, lo scooter con a bordo Ramy Elgaml. Sono queste le valutazioni della Procura di Milano. In particolare, non esistono protocolli operativi con prescrizione su quando e come mettersi all’inseguimento di un persona ritenuta sospetta. Eppure, il sindaco del capoluogo della Lombardia, Beppe Sala, è tornato sulla questione mettendo nel mirino i carabinieri: "Hanno sbagliato, hanno fatto un inseguimento notturno di 20 minuti", ha detto ai microfoni di a Rtl 102.5. Parole, quelle del primo cittadino, che non sono passate inosservate a Mario Giordano.

Il giornalista, che spesso sui social commenta i fatti più importanti di politica e di attualità, ha lanciato su X una sua reazione alle dichiarazioni del sindaco di Milano: "Sala insiste: 'Un inseguimento per 20 minuti non si fa'. Forse dovrebbe dire: 'Una fuga per 20 minuti non si fa'", ha scritto per iniziare. L'errore commesso dal primo cittadino, secondo il conduttore di "Fuori dal coro", è un "errore di prospettiva". Giordano ha poi tolto il freno: "E poi che ca**o di ragionamento è? Se un terrorista scappa a un posto di blocco dopo 10 minuti smetto di inseguirlo perché "un inseguimento di 20 minuti non si fa"? Dunque lo lascio libero di fare una strage? Ma che min***a sta dicendo?", ha chiesto.