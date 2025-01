Kate Middleton nell'ospedale in cui è stata in cura per il cancro: "Dopo tante visite..."

14 gennaio 2025 a

a

a

Kate Middleton, l'amata principessa del Galles, ha visitato oggi il Royal Marsden Hospital per incontrare altri pazienti dell'ospedale oncologico di Londra e per ringraziare tutto lo staff che l'ha seguita e accudita durante le cure contro il cancro a cui si è sottoposta. "La principessa ha voluto fare questa visita sia per dimostrare la sua gratitudine all’incredibile team, sia per sottolineare l’assistenza e i trattamenti all’avanguardia offerti dal Marsden", ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace citato dall’emittente Sky News.

Harry e Meghan provano a ripulirsi l'immagine trasformandosi in paladini anti-Meta

Kate, 43 anni, ha dichiarato a settembre di aver terminato la chemioterapia per una forma di cancro non meglio specificata e ha definito gli ultimi sei mesi "incredibilmente duri". La scorsa settimana il principe William ha elogiato la forza della moglie, condividendo una foto per celebrare il suo compleanno e definendola "la moglie e la madre più incredibile". "La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti vogliamo bene. W.", ha aggiunto il futuro re.

Chiara Ferragni incinta? La lettera a Dagospia: "So che ti arrivano voci..."

"È bello entrare qui pubblicamente dopo tante visite private", ha dichiarato oggi Kate, che finora non aveva mai reso noto quale fosse la struttura ospedaliera in cui per mesi ha fatto visite e portato avanti terapie. Un portavoce ha elogiato l’assistenza di "livello mondiale fornita dall’ospedale". Middleton ha iniziato il 2025 con la ripresa dei suoi impegni reali, dopo lo stop per l’annus horribilis appena trascorso, durante il quale sia lei che il re si sono sottoposti alle cure per il cancro.