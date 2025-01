Lazio, silurato il falconiere Bernabè. Addio anche all'aquila Olympia

13 gennaio 2025 a

a

a

Mano dura della Lazio con Juan Bernabè, il falconiere dell'aquila Olympia. Lo spagnolo si era sottoposto sabato mattina a Roma alla Clinica Nuova Villa Claudia ad un impianto di protesi peniena. La notizia aveva già fatto il giro del web dopo le dichiarazioni del medico che lo aveva operato, ma oggi è stato lo stesso Bernabè a pubblicare, sul proprio profilo Instagram, le foto "hard" dell'esito dell'intervento. Le immagini sono subito diventate virali sui social, con grande disappunto di molti tifosi biancocelesti per la pessima figura. E anche la società ha deciso di prendere provvedimenti:

"La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento. La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto".