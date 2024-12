Elon Musk: "Solo AfD può salvare la Germania". La reazione di Scholz

20 dicembre 2024 a

"Solo AfD può salvare la Germania". Elon Musk, proprietario di X e futuro capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non ha usato giri di parole sul social di sua proprietà per esprimere la sua opinione in merito alle elezioni anticipate di febbraio e al crollo della coalizione di governo di Olaf Scholz. Il miliardario ha rilanciato con questo commento un post dell’attivista e influencer di destra, Naomi Seibt, in cui denuncia che "il presunto prossimo cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) è inorridito dall’idea che la Germania possa seguire l’esempio di Elon Musk e Javier Milei" e "rifiuta qualsiasi discussione con AfD". La candidata dell’AfD alla cancelleria, Alice Weidel, a sua volta ha commentato il post di Musk affermando che il miliardario ha "assolutamente ragione".

Parole, quelle di Musk, che Olaf Scholz ha respinto. "Abbiamo la libertà di opinione - vale anche per i multimiliardari, ma la libertà di opinione significa anche che si possono dire cose che non sono giuste e non contengono un buon consiglio politico", ha dichiarato. Il leader tedesco ha anche aggiunto: "Dico con forza che i partiti democratici in Germania la vedono tutti in modo diverso". La Germania andrà alle urne per le elezioni anticipate il 23 febbraio, dopo che la coalizione di governo di Scholz, la ’coalizione semaforo' composta da 3 partiti, è caduta il mese scorso. Scholz spera di ottenere un secondo mandato, ma i sondaggi danno in testa il principale blocco di opposizione di centrodestra.