Meteo, addio bassa pressione. Sottocorona: gli effetti su tempo e vento

Natale è passato, ma che tempo farà nei prossimi giorni? A fare il quadro della situazione, analizzando una carta meteorologica inglese, è Paolo Sottocorona, esperto di La7: “C’è una zona di alta pressione sull'Europa più settentrionale, 1038 millibar, è un valore molto alto, un valore estivo, mentre più basso, anche se non bassissimo, il valore della bassa pressione che si sta allontanando dall’Italia, lasciando un miglioramento. Ora questi due valori sono molto alti, sono uno molto alto e uno abbastanza basso, c'è una forte differenza, e questo spiega perché anche nei giorni scorsi abbiamo avuto dei venti molto forti. L’aria si muove perché va dall'alta alla bassa pressione, non direttamente, gira un po’. Il vento si muove come l'acqua nei vasi comunicanti, in questo caso l’alta pressione, significa che se fosse acqua pesa di più e quindi c'è il vento che tende a pareggiare questa differenza. Se la differenza è maggiore, è forte la differenza di pressione, come è stata in questi giorni, perché di qua la pressione è molto alta e di qua è bassa, il vento sarà maggiore, ecco perché c'è stato vento molto forte nei giorni scorsi, perché la differenza di pressione è quella che determina la forza, la spinta, la velocità del vento. Le masse d'aria sulla terra si muovono seguendo questa semplice regola”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, giovedì 26 dicembre, ancora qualche fenomeno sul medio versante Adriatico, la Sicilia settentrionale, ma rispetto ai giorni scorsi ormai il centro della bassa pressione si è allontanato e il tempo migliora. Migliora ulteriormente nella giornata di domani, venerdì 27 dicembre, perché resta qualche nuvola e qualche debolissima pioggia, possibile ma non probabile. Poi arriviamo alla giornata di sabato 28 dicembre in cui si ripresenta qualcosa ma è sullo Ionio, lontano riguarda in parte il sud, centro e nord in situazione assolutamente tranquilla”.

Sottocorona infine si sofferma su venti e temperature: “I venti previsti per la giornata di oggi sono più deboli rispetto ai giorni scorsi, ma ancora c'è qualche rinforzo sul Mar Ligure, qualche rinforzo sullo Ionio. Tutto in effetti si sta in qualche modo calmando. Le massime previste per la giornata di oggi rispetto a ieri vedono leggeri aumenti, soprattutto sulle zone costiere del centro e del sud e delle Isole, ma sulle zone interne ancora restiamo su temperature inferiori ai 10 gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore direi stazionaria al sud, forse qualche leggera diminuzione, qualche recupero soprattutto su Toscana e le zone Alpine, un grado forse due, sono piccoli assestamenti”.