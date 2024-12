MeteoGiuliacci, che tempo farà a Natale: le previsioni su pioggia, vento, freddo e neve

17 dicembre 2024 a

a

a

Che tempo farà a Natale e nei giorni subito precedenti? A fare un quadro generale della situazione è il sito meteogiuliacci.it : “La situazione meteo sta nuovamente per cambiare, nella seconda parte di questa settimana infatti una nuova perturbazione porterà diffuso maltempo, a tratti anche intenso, su gran parte d'Italia. Una parentesi di maltempo invernale che però si esaurirà entro la giornata di sabato 21 dicembre”. Ed ecco poi i giorni clou delle feste: “Dopo la parziale tregua di domenica, un fronte di aria fredda di origine artica irromperà sulla nostra Penisola già nella giornata di lunedì e porterà un forte peggioramento di stampo invernale, con pioggia, vento, freddo e neve fino a bassa quota. Lunedì 23 dicembre - spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci - sono attesi molto vento e piogge, a tratti anche intense, su gran parte del Sud, regioni centrali adriatiche e Sardegna, con nevicate fino a quote collinari sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, e non si può escludere che in alcune fasi del giorno i fiocchi, magari misti a pioggia, si spingano fin sulle zone costiere; la neve scenderà anche al Sud, dove imbiancherà le aree montuose oltre i 500-800 metri. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un diffuso calo termico, con il freddo che risulterà pungente anche a causa del vento gelido”.

Sottocorona avverte: "Maltempo forte". Ecco quando cambia tutto

L’analisi meteo continua così: “Il giorno della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, il maltempo insisterà su regioni adriatiche, Calabria e Isole Maggiori, con piogge e nevicate meno insistenti e meno abbondanti rispetto al giorno precedente, ma la neve si spingerà fino a quote molto basse, ed è probabile che in Abruzzo, Molise e Marche vengano imbiancate anche le coste. E si arriva cosi al Natale, caratterizzato da vento e freddo in attenuazione, ma anche da piogge residue su Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia, con nuove nevicate sulle zone interne, sebbene a quote leggermente più alte rispetto al giorno precedente”.