L'Argentina di Milei vola, l'intervento a Il Tempo: "Sono un anarco-capitalista"

Un lungo discorso terminato con un sonoro "viva la libertà" quello del presidente argentino Javier Milei a Palazzo Wedekind, storica sede de Il Tempo, prima di incontrare la premier Giorgia Meloni nel corso della sua visita ufficiale in Italia. L'economista entrato nella Casa Rosada ha ricevuto il prestigioso Premio Internazionale Milton Friedman 2024. "Ringrazio per questo premio e, dato il suo nome, mi sembra giusto parlare del contributo accademico di Friedman, che ha avuto un ruolo fondamentale nel cammino della libertà", ha detto il presidente argentino ritirando il riconoscimento. La cerimonia è promossa dall’Istituto Milton Friedman, l’organizzazione Students for Liberty Italia e il quotidiano Il Tempo. Il presidente argentino che ha svolto una vera e propria lezione di economia attraversando i decenni e le teorie economiche fino all'esperienza alla guida del paese sudamericano. "L'Argentina da uno dei paesi più ricchi al mondo è andato in crisi, frutto di un sistema economico delirante. Finché non è arrivato un presidente libertario come me", ha detto nel suo lungo intervento Milei.

Non sono mancate uscite a effetto, quelle che hanno caratterizzato il personaggio nella campagna elettorale vincente. "Sono un anarco-capitalista, disprezzo lo Stato e sono dentro lo Stato per distruggerlo", ha detto il presidente argentino che si è definito un "fondamentalista della scuola austriaca", il cui pensiero lo fece diventare un "anarchico" e ha spiegato che la "distruzione" dello Stato che si propone sta avvenendo attraverso una drastica deregolamentazione portata avanti da un ministero apposito, guidato da Federico Sturzenegger, che "tutti i giorni deregolamenta qualcosa". "Deregolamentiamo quattro leggi al giorno che comprimevano la crescita ma per Federico dovrebbero essere 44, non sto esagerando", ha scherzato Milei.

I risultati economici del suo Paese sono sorprendenti, e smentiscono la retorica progressista che vede il liberismo come una iattura. "È un momento storico, il prossimo anno ci sono le elezioni, entriamo in un nuovo anno con l’impegno del deficit zero con zero emissioni (di debito, ndr)", ha annunciato Milei, "ci sarà zero politica fiscale e monetaria attiva, se c’è la crescita abbassiamo le tasse". Il presidente argentino ha rivendicato di aver portato "in sei mesi, con un aggiustamento senza precedenti" il tasso di inflazione "dal 17.000% annuo al 2%". "L’unico modo per tagliare l’iperinflazione è tagliare la quantità di denaro in circolazione, sanare il bilancio della banca centrale, avevamo un deficit altissimo", ha affermato Milei dopo aver ricevuto il premio internazionale Milton Friedman. Milei ha spiegato che così è stata dimostrata la sua convinzione, ereditata dal grande economista americano, per cui "l’inflazione è un fenomeno di natura monetaria".