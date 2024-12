Javier Milei a Il Tempo per il premio Milton Friedman: la diretta video

13 dicembre 2024 a

a

a

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, apre il suo viaggio in Italia con un evento a palazzo Wedekind, storica sede del quotidiano Il Tempo, per la consegna del prestigioso Premio Internazionale Milton Friedman 2024. La cerimonia è promossa dall’Istituto Milton Friedman, l’organizzazione Students for Liberty Italia e il quotidiano Il Tempo. È possibile assistere alla diretta via streaming dell'evento dalle 16.30 di venerdì 13 dicembre sul nostro account YouTube e sul sito de Il Tempo (qui sotto il player della diretta video).

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della senatrice Michaela Biancofiore, presidente di gruppo a Palazzo Madama e vicepresidente del Comitato Scientifico dell’Istituto Milton Friedman e del senatore Alejandro Borghese, presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Italia-Argentina. A seguire gli interventi del professore Dario Peirone, direttore generale dell’Istituto Milton Friedman, di Manuel Ferretti Martinez e Gabriele Marmonti di Students for Liberty Italia e di Alessandro Bertoldi, direttore dell’Istituto Milton Friedman. A coordinare i lavori e intervistare il destinatario del prestigioso riconoscimento Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo. "Il premio sarà assegnato al presidente Milei - dichiara il comitato organizzatore - per il suo significativo contributo alla promozione dei principi di libertà economica e politica, sottolineando l’importanza di una visione orientata alla crescita e al libero mercato nel contesto globale". Prevista la partecipazione di economisti, rappresentanti delle istituzioni, personalità accademiche, giornalisti e figure di spicco del mondo imprenditoriale.