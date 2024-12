Sciopero, il dato che inchioda sindacati e sinistra. Salvini: "E poi gridano al fascismo..."

12 dicembre 2024 a

a

a

Il Tar dice no alla riduzione a 4 ore dello sciopero previsto venerdì 13 dicembre decisa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. I sindacati "lasceranno a piedi milioni di Italiani. chi aveva una visita medica magari prenotata da 6 mesi, chi aveva un appuntamento di lavoro importante chi doveva andare a trovare un parente malato disabile in un'altra città o aveva un esame all'università", commenta il vicepremier ospite di Paolo Del Debbio a 4 di sera, su Rete 4.

"Avevo chiesto ai sindacalisti che hanno fatto dall'inizio di questo governo più di uno sciopero al giorno di non bloccare l'Italia per 24 ore il penultimo venerdì prima del Natale. Un tribunale mi ha detto che devo farmi gli affari miei e fanno bene a scioperare, peraltro c'è un altro tribunale a Palermo che ha chiesto per me sei anni di galera più brutta perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini..." aggiunge in riferimento al processo Open Arms. "Secondo me questa gente fa male all'Italia, io sto lavorando per aumentare gli stipendi di chi lavora nei trasporti e per assumere personale che porti sicurezza sui mezzi pubblici e sui treni, però c'è gente che fa sciopero tutti i giorni e fa danno dell'Italia e degli italiani L'Italia non si merita questo"; afferma ancora Salvini.

Sciopero, il Tar ferma l'ordinanza di Salvini. Il ministro: "Venerdì di caos e disagi"

In onda viene mostrato un cartello che dice tutto: nell'ultimo anno sono stati proclamati 1.590 scioperi. Insomma, sono sempre in piazza "e poi gridano al fascismo"; è la stoccata di Salvini. Tutti questi scioperi "sono un'arma politica contro Salvini, contro il governo e contro le destre", afferma illeader della Lega che non ha intenzione di mollare: "Io sono stufo e continuerò ad andare avanti sulla mia strada, mi attacchino quanto vogliono". Senza contare che i sindacati chiedono di incrociare le braccia quasi sempre di venerdì: "Mai il mercoledì o il martedì... Che strano eh? Sarà una coincidenza...".