Multe No Vax, Susanna Tamaro fulmina Speranza & Co.: "La vera follia..."

La decisione del governo di Giorgia Meloni di cancellare le multe ai no vax che non hanno ottemperato all’obbligo di vaccinazione anti Covid fa discutere e spacca l'opinione pubblica, tanto che in tv si sono riviste schiere di virostar per tuonare contro la scelta. Tuttavia per molti italiani non si tratta di un colpo di spugna che premia chi non rispetta la legge, ma un modo per chiudere, si spera in modo definitivo, un periodo doloroso per il nostro Paese. Va anche oltre la scrittrice Susanna Tamaro, intervenuta giovedì 12 dicembre a Un Giorno da Pecora, la trasmissione condotta su Rai Radio1 da Giorgio Lauro e, per questa puntata, da Marisa Laurito.

La scelta di cancellare le multe non pagate a chi non si è vaccinato? "Mi sembra sacrosanta, quello che ci ha insegnato la storia e quello che si sta scoprendo va nella direzione del dire che è stata una follia imporre l’obbligo. Io mi sono vaccinata" ma quello che è avvenuto "è stato anche di follia mentre io sono per il buonsenso", afferma l'autrice di Va' dove ti porta il cuore e tanti altri libri. "Io ad esempio sono asmatica e con la mascherina ho avuto due anni terribili, sono peggiorata tantissimo", continua Tamaro che anche durante la pandemia non aveva lesinato critiche durissime.