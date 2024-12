No-vax, Cerno a valanga: "Basta virologi in tv, Speranza è rinato come un dinosauro"

12 dicembre 2024 a

La decisione del governo di inserire nel decreto Milleproroghe l’annullamento delle multe ai no-vax non è piaciuta né alle opposizioni né ai virologi diventati famosi durante l’emergenza Covid. Le figure appartenenti al mondo scientifico e star mediatiche ai tempi della pandemia insieme all’allora ministro della Salute Roberto Speranza sono tornati a farsi sentire, ma nessuno ha parlato "dei miliardi di mascherine buttate nel cesso, degli sprechi della sanità, di quel delirio", ha fatto notare Tommaso Cerno, ospite stamattina a L'aria che tira. "Mi sono trovato nella mia Trieste a vedere idranti contro la gente che doveva andare a lavorare con il green pass. L'atteggiamento del governo era di imporre un unico modo di vivere. Una limitazione della libertà che si è rivelata gigantesca rispetto agli effetti complessivi", ha scandito il direttore de Il Tempo dal centro dello studio.

Il condono ai no vax resuscita Speranza e i virologi star dell'era Covid

Il microbiologo e divulgatore scientifico Andrea Crisanti ha allora preso la parola: "Sta parlando di cose di cui non sa. L'Italia è passata attraverso un periodo critico. Sono state fatte cose giuste e cose sbagliate. Eliminare le multe è un ulteriore sbaglio", ha detto riferendosi al condono. Cerno ha controbattuto: "Lo sbaglio è stato farle quelle multe. Glielo dico con molta eleganza: ha ragione, pagheremo le multe. Basta che non torniate a pontificare". Poi il direttore del quotidiano romano ha continuato e i toni del dibattito si sono alzati: "Se c'è stato un momento in cui la scienza e la medicina non hanno fatto il loro lavoro, è stato quello lì". Quando David Parenzo ha definito Crisanti "uno scienziato", è arrivata la bordata di Cerno: "Ma che scienziato, è in parlamento con il Pd. Non voglio più vedere virologi in televisione e non voglio più vedere Speranza, che è rinato come un dinosauro. Con la parola vaccini è tornato a parlare. Posso dire quello che voglio o mi deve dare il green pass anche per parlare?", ha tuonato rivolgendosi a Crisanti.