Musk rilancia Salvini: "Sinistra ridicola", la risposta all'emendamento anti-Elon

"Provare a impedire a lavoratori e cittadini di essere potenzialmente connessi con rete satellitare tramite Starlink solo perché Elon Musk (visto fino a poco tempo fa come un genio) è ora in ottimi rapporti con il governo. A sinistra non finiscono mai di stupire. Semplicemente ridicoli". Matteo Salvini lo postato su X sul caso dell'emendamento anti-Musk di un gruppo di senatori del Pd che punta a penalizzare Starlink. E a rilanciarlo sulla sua piattaforma è lo stesso imprenditore e consigliere numero uno del presidente eletto Donald Trump.

Parla Andrea Stroppa: “Musk amico del nostro Paese. Di Meloni piace la grande energia”

Una risposta all'iniziativa piddina contro il sistema di satelliti di Musk in favore del programma europeo GovSatCom, primo firmatario Daniele Manca. I senatori del Pd hanno presentato un emendamento al Senato per bloccare il rapporto fra il governo italiano e l’azienda di Musk perché, sostengono, è pericoloso affidare delle infrastrutture critiche del Paese in mano a un’azienda privata invece di proseguire con il progetto di infrastruttura di comunicazione europea al riparo da ingerenze esterne Però nessuno in Italia ha la capacità di lanciare satelliti in orbita bassa come Starlink, per adesso nemmeno il progetto europeo GovSatCom, motivo per cui nel 2020 l’azienda di Musk venne autorizzata ad operare nel nostro Paese sulla base del piano strategico sulla banda ultra larga...