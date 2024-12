Belve, il terribile ricordo di Elena Sofia Ricci: "Cercavo di proteggermi con un foglio..."

10 dicembre 2024 a

Forte è la curiosità per la nuova, imperdibile puntata di Belve. Mentre Francesca Fagnani affila i sui artigli e i telespettatori sono pronti a sprofondare nel divano di casa, in rete circolano le prime indiscrezioni su un appuntamento che si preannuncia scoppiettante. Tina Cipollari, Valeria Bruni Tedeschi ed Elena Sofia Ricci: saranno loro le tre dame protagoniste della serata. Intensa e profonda sarà l'intervista all'attrice toscana. "Tra abbandoni e maltrattamenti sento che il maschile mi deve qualcosa", ha detto l’attrice toscana, aprendo così la strada a confessioni delicate.

"Lei ha detto: 'Se mi volto indietro vedo almeno dieci inferni'. Qual è l’inferno peggiore che ha vissuto?", ha indagato Fagnani. "Avevo molti alcolisti nella mia famiglia" e "bere molto era abbastanza la normalità, quindi quando ero ragazza e mi volevo dare un tono ho delle volte alzato un po' il gomito. Non sapevo assolutamente dosare", ha ammesso Elena Sofia Ricci. Ha scoperto di aver toccato il fondo specchiandosi. "Una mattina davanti a uno specchio vidi una cosa grigia. Ero io. Ho detto: mio Dio, mi sto trasformando in quello che non mi piace della mia famiglia di origine", ha dichiarato.

Nessun colpo di scena e nessun ritorno sul set della nuova stagione della fiction "I Cesaroni". "Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Ero già andata via troppo tempo prima. Basta", ha scandito. Il momento più difficile da gestire, per Fagnani, è stato quello in cui ha chiesto alla sua ospite di parlare della violenza subita a soli 12 anni e commessa da un uomo conosciuto dalla sua famiglia. "È stato talmente brutto, talmente doloroso. Scatta anche un senso di colpa perché non capisci cosa sta succedendo, sei nel pieno della pubertà. Eravamo in una macchina e io avevo un foglio da disegno sulle gambe. Cercavo di proteggermi con quel foglio. Chiaramente può un foglio da disegno proteggere? No", ha concluso l'attrice.