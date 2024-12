Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio

06 dicembre 2024 a

LMDV Capital ha firmato un accordo per l’acquisizione del Brand Twiga e di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore, accordo col quale Triple Sea Food, fondata nel 2022 da Leonardo Maria Del Vecchio con Davide Ciancio, attuale CEO di Triple Sea Food e Marco Talarico gruppo di proprietà di LMDV Capital, si avvia a diventare uno dei più importanti protagonisti dell’hospitality di lusso nel nostro Paese. Il closing dell’operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contratto firmato tra le parti, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso “made in Italy” della ristorazione di lusso con proiezione internazionale.

- L’operazione prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà Twiga;

- Il fatturato delle due società combined è stimato in circa 50 milioni nel 2024 con proiezioni di forte crescita nel 2025 e negli anni successivi;

- Lavorano nel nuovo gruppo oltre 600 persone, ambasciatori dell’Italian style;

- L’unione di Triple Sea Food e Twiga dà il via a una nuova era per il settore fine dining e luxury hospitality e segna una forte accelerazione dello sviluppo del gruppo di proprietà di LMDV Capital.

Twiga, marchio storico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi a livello internazionale come icona dell’hospitality di lusso: un brand solido e altamente redditizio, supportato dall’impegno di 360 persone. Triple Sea Food guida l’evoluzione della ristorazione di lusso e con Twiga nasce un big player italiano da circa 50 milioni di fatturato Questa acquisizione si inserisce in un piano strategico più ampio di LMDV Capital, che mira a integrare il brand Twiga nel proprio ecosistema, rafforzando il gruppo di ristorazione del fine dining Triple Sea Food, che ha già conquistato una posizione di rilievo in Italia grazie a un modello di business virtuoso e a un’offerta che unisce qualità, sostenibilità e un forte focus sull’esperienza del cliente.

Triple Sea Food ha dimostrato una crescita esponenziale in soli 24 mesi, arrivando a gestire cinque location e tre brand – Vesta Milano, Vesta Forte dei Marmi e Vesta Paraggi; Casa Fiori Chiari Milano; Trattoria del Ciumbia Milano – grazie a una forza lavoro complessiva di 250 dipendenti. L’acquisizione del Twiga di Majestas da parte di Triple Sea Food rappresenta un punto di svolta per il panorama italiano della ristorazione di lusso e costituisce anche un esempio virtuoso della strategia “buy and build” di LMDV Capital, un modello che crea sinergie operative e un’offerta sempre più completa e diversificata.

Il progetto di sviluppo punta su una visione chiara: rafforzare l'identità del brand Twiga e innovare l’offerta ristorativa delle sue location esclusive grazie all’integrazione con l’offerta di Triple Sea Food. Nella location di Montecarlo verrà inaugurato un ristorante Vesta. La location di Billionaire Porto Cervo diventerà Twiga e ospiterà al suo interno Casa Fiori Chiari e Vesta. “Da due anni investiamo in questo settore, e l’acquisizione rappresenta un altro passo importante,” commenta Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital. “Siamo orgogliosi di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo.” L’espansione non si ferma qui: con le nuove aperture già previste per il 2025 si stima di superare i 60 milioni di fatturato.

Triple Sea Food tra crescita e valore: una visione per il futuro

“Questa acquisizione conferma il nostro impegno per lo sviluppo del settore dell’hospitality italiana, un comparto che riteniamo fondamentale per il futuro del Paese” afferma Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital. “Twiga non è solo un brand, ma un simbolo di eccellenza e stile italiani riconosciuto in tutto il mondo. Integrarlo in Triple Sea Food significa non solo valorizzare un’eredità di successo, ma anche proiettarlo verso nuove opportunità”.

Leonardo Maria Del Vecchio sottolinea come questa operazione rappresenti molto più di un’acquisizione: “Non ci limitiamo a sommare numeri o a espandere il portafoglio di location. Con questa operazione, Triple Sea Food dà vita ad un modello unico, in cui tradizione e innovazione si fondono per offrire esperienze straordinarie ai nostri clienti, valorizzando l’ospitalità e la socialità come espressione della migliore cultura italiana.”

Concludendo, Leonardo Maria Del Vecchio guarda al futuro con ottimismo: “Questa operazione è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a ridefinire gli standard del settore. Siamo pronti a raccogliere la sfida, a continuare a investire con coraggio e a portare il meglio dell’Italia ovunque nel mondo partendo dalle nostre persone al centro di ogni nostro progetto”.

Flavio Briatore ha commentato l’operazione: "Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food. Sono sicuro che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale". Briatore ha aggiunto: "Il mio rinnovato impegno in Formula Uno, come capo di Alpine Formula One Team, richiede la mia massima attenzione e un tempo significativo, rendendo necessario un minore coinvolgimento nell’operatività del Gruppo. Tuttavia, Majestas continua lo sviluppo internazionale dei brand Billionaire e Crazy Pizza con risultati eccellenti e con l’impegno di collaboratori di grande esperienza e professionalità. Auguro buon lavoro a Leonardo Maria e al suo team”. Nell’operazione LMDV Capital è stata supportata per attività di diligence da PwC e Pedersoli Gattai e Majestas da ECY e Bonelli Erede.