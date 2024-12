Sanremo 2025, Jannik Sinner dà buca al Festival: "Ho cose migliori da fare"

04 dicembre 2024 a

a

a

«Sconfitta? Non ho mai paura di perdere, però rispetto l’avversario». Jannik Sinner fa divertire l’Italia anche fuori dal campo di tennis. Il fuoriclasse azzurro, numero uno al mondo, è stato protagonista nel talk condotto da Piero Chiambretti agli SportTennis Awards, al Superstudio Maxi di Milano.

La Coppa Davis è azzurra, l'Italia di Sinner e Berrettini fa il bis

«Il tennis è un gioco - ha precisato Sinner, sul palco con il compagno di squadra Matteo Berrettini - se perdi resetti e riparti». Proprio parlando del compagno di squadra, si accendono gli occhi di Jannik: «Ho vissuto come un’ingiustizia il fatto che il nome di Matteo non fosse sulla Coppa l’anno scorso. Da lì, il patto per provare a vincerla insieme». In chiusura, Sinner ha parlato anche di una sua possibile partecipazione a Sanremo come ospite. «Ho cose migliori da fare, non vado».