Otto e mezzo, Travaglio contro Grillo: "Fenomeno senile molto triste"

Lo scontro interno al Movimento Cinque Stelle crea imbarazzo anche tra i vertici de Il Fatto Quotidiano. Prova ne siano le parole di Marco Travaglio che attacca l'ex garante del movimento, reo di non riconoscere la volontà della base del partito.

"Temo che non sappia neanche lui quale sia il suo obiettivo - ha detto Travaglio - Ha perso lucidità e non lo capisce più nessuno. Una comunità che lo adorava e pendeva dalle sue labbra ora lo ha mandato a quel paese con una percentuale di quasi i due terzi degli iscritti votanti. E' come il bambino che non tocca palla e va via col pallone per non far giocare gli altri. Che è un fenomano senile molto triste. Molto spesso chi invecchia male ritorna a certe cattiverie infantili. E' convinto che Conte ce l'abbia con lui ma non si ricorda che Conte l'ha chiamato lui".