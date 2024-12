Wanda Nara esce allo scoperto con L-Gante: "Qui nessuno...". Lo sfogo social

Francesco Fredella 02 dicembre 2024 a

Baci. Abbracci. Intimità. Feeling. La nuova coppia esce allo scoperto lasciando tutti senza parole: Wanda Nara e L-Gante non si nascondono più. La coppia, al centro del gossip degli ultimi giorni, in diretta social mostra tutta la passione. E la Nara, ex di Mauro Icardi, fa vedere ai follower il regalo del compagno: "Anellino per la regina con una W e una corona". Poi, sempre lei, ai follower, racconta il primo incontro: "Ci siamo conosciuti mangiando ravioli ripieni di calamari. Elián (vero nome di L-Gante) non ha potuto mangiarli, li ha sputati su un tovagliolo ed è andato in cucina al ristorante per chiedere riso e formaggio. Era tre anni fa, e li hanno portati!".

A chi li critica per il loro legame lei fa sapere: "La gente mi dice che mangerai il portafoglio... Qui nessuno ha bisogno dell'uno o dell'altro, stiamo insieme perché sì". A proposito del nuovo compagno, dice: "Sono più grande di Eliàn e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere". La storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi (di cui lei, in passato, è stata anche procuratrice) è finita. Per sempre, dopo vari tira e molla. Dopo la crisi con Maurito, la Icardi è stata avvistata con L-Gante: sin da subito, i più curiosi, hanno parlato di (presunto) flirt. Ora, però, tutto sembra essere ufficiale.