Meteo, stravolgimento in vista a dicembre. Sottocorona: quando arriva il maltempo

Dicembre è iniziato e si verifica un primo cambiamento e passaggio nel quadro generale del meteo. A fare il punto della situazione è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata odierna di Omnibus: “Situazione con poche nuvole e poco intense al momento, vale a dire c'è ancora l'effetto dell'alta pressione che ha portato tempo stabile, freddo data tra la stagione, però piuttosto stabile. Fino ad adesso, perché la tendenza è per un cambiamento di questa situazione che oggi francamente non si vede e non si vede neanche nel quadro della previsione”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, lunedì 2 dicembre, le piogge sono eventuali pioviggini soprattutto al sud, poi qualche nuvola, fenomeni intensi non ce ne sono, ce ne sono al di là dell'arco alpino tra Francia e Svizzera però non ci riguardano e non entrano. Domani, martedì 3 dicembre, non c'è un grosso cambiamento della situazione, però cominciano queste precipitazioni deboli che siano localmente moderate a interessare in parte il nord, in parte il centro, anche il sud, quindi è una giornata di tempo come minimo incerto ed è il passaggio, la giornata di passaggio. Perché poi mercoledì 4 dicembre la pressione continua a scendere, perché domani sicuramente scende e nella giornata di mercoledì si va a formare questa bassa pressione di nuovo sull'Italia meridionale, basso Tirreno, lo Ionio, così come ha fatto pochi giorni fa. Di conseguenza i venti arrivano di nuovo dalla penisola Balcanica, di nuovo più freddi, quindi tendenza delle temperature un po' a salire e subito a riscendere. Il versante adriatico rispetto a quello tirrenico ha più fenomeni, compaiono le zone con fenomeni moderati, cioè un maltempo non fortissimo, ma è sicuramente maltempo. Quindi medio versante tirrenico e più o meno tutto tutto il sud, molto meno al nord che rimane al di fuori da questa circolazione”.

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Restano relativamente basse al nord, al centro e al sud valori più o meno fermi sui livelli di ieri, quindi non sono temperature elevate, però minime 12 13 14 gradi. La tendenza per domani è la diminuzione, sono forti sulle zone alpine E al di là dell'arco alpino, sennò ci sono anche leggeri aumenti. Sostanzialmente rimangono stazionarie e poi tenderanno di nuovo a scendere”.