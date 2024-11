Ballando con le stelle, perché Nina Zilli si ritira: "Sto piangendo da ieri"

30 novembre 2024 a

Niente da fare per Nina Zilli: la cantante in gara a Ballando con le stelle si è vista costretta a ritirarsi dal programma condotto da Milly Carlucci sabato 30 novembre. È la puntata del ripescaggio, ultima occasione per tornare in gara ma Zilli ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel corso della trasmissione ha avuto problemi alle costole e a un piede. Nella clip introduttiva della puntata, registrata ieri, ha confessato: “Le costole sono sempre rotte e si aggiusteranno con molta calma per i dolori fortissimi non ci sono più sono un ricordo lontano quindi mi sento pronta.” “Sarà un riprenderci quel posto che abbiamo lasciato perché è nostro” ha ammesso Pasquale La Rocca a cui ha fatto eco la cantante.

Balla Alan Friedman, che con Giada Lini porta in scena lo showdance di A Chorus Line. Tocca poi a Furkan Palali ed Erica Martinelli nel freestyle. La terza coppia è Nina Zilli-Pasquale La Rocca, costretta però a dare forfait, questa volta definitivo. "Ha una grossa contusione con un’altra costola incrinata”, spiega Carlucci, ufficializzando così il ritiro della Zilli da Ballando. "Non posso fare altro, perché avevamo preparato una coreografia incredibile, complessa, non c'è stato tempo di pensare, solo di piangere, da ieri sto piangendo, ma sono contenta di essere qui con il sorriso", ha detto la cantante.