Walter Nudo furioso per la parodia della Gialappa's: "C'è modo di prendere per il..."

Gabriele Imperiale 30 novembre 2024 a

a

a

Un Walter Nudo furioso non prende bene la parodia della Gialappa’s Band e posta un video al veleno sui social indirizzato direttamente al duo comico. “Attenzione Gialappa’s a non prendere in giro Dio, ma non per me, per voi” ha tuonato l’attore italo-canadese iniziando una polemica a distanza che sta correndo veloce sui social. Un passo indietro. Da settimane Nudo è finito nel mirino dei due comici che hanno più volte fatto ironia sui video condivisi sui suoi profili social dal vincitore de L’Isola dei Famosi. Clip in cui l’attore parlava ad esempio del suo webinar “Affascina e attira”, un corso che permetterebbe alle donne di essere irresistibili per gli uomini e viceversa. Un sistema che, a detta di Nudo, sarebbe “scientificamente provato” e di cui sarebbe a conoscenza “solo il 99% della popolazione”.

"Mi sono fatto una risata". Boccia ora querela Feltri, che la annienta: cerca notorietà

Dichiarazioni di Nudo che sono state passate al setaccio dalla Gialappa’s e che ha creato una serie di video-parodie che non sono proprio andate giù all’attore. “Alcuni amici ieri mi hanno mandato dei video e delle foto: ‘Vedi che quelli della Gialappa’s continuano a prenderti in giro’ – spiega – Ma attenzione Gialappa’s a non prendere in giro Dio, ma non per me, per voi”. “Io sono un fan della comicità, ma c’è modo e modo. C’è modo di fare comicità e c’è modo di schiacciare l’altra persona e di prenderla per il c**o – ha detto – Attenzione non sai mai cosa c’è dietro quella persona lì, non sai cosa sta passando e quindi a fare leva per far ridere per i tuoi interessi puoi far del male alle altre persone”.

"Mi sembrava l'Ade, il mondo dal basso": Parsi racconta la sua "pre-morte"

L’attore ha rivelato ai suoi fan di aver anche provato ad avere un confronto con il duo in passato: “Li conosco, ma non so che faccia hanno – ha spiegato – Avrei voluto incontrarli. Ho sempre chiesto di incontrarli, ma loro nulla: si nascondono”. Nudo che alla fine del suo sfogo ha lanciato anche un messaggio ai due, che probabilmente rimarrà inascoltato: “Continuate a fare quello che volete – dice in favore di camera – ognuno ha a che fare con la propria coscienza o con Dio. Vi abbraccio forte ragazzi”.